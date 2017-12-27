Матвиенко: успешное завершение операции в Сирии позитивно сказалось на настроении россиян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что успешное завершение операции ВКС РФ в Сирии положительно сказалось на настроении россиян.

"На мой взгляд, это очень важно для настроения нашего народа, что мы вышли победоносно из операции наших ВКС в Сирии, добились реальных, серьезных результатов [в борьбе с терроризмом]", - сказала парламентарий, комментируя итоги уходящего года.

Также Матвиенко назвала среди главных итогов года возобновление роста ВВП. "Мы все-таки сумели пройти самый сложный этап развития страны, пройти кризис, пройти условия, созданные внешними ограничениями, и преодолели рецессию - это самый главный показатель", - сказала спикер Совета Федерации.

По ее словам, "сейчас важно не растерять эти, пусть небольшие, позитивные показатели, а сохранить их и двигаться дальше вперед, чтобы в следующем году были выше показатели ВВП и промышленности", - заметила Матвиенко.