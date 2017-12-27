Путин подал документы в ЦИК

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России в среду принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.

Документы у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов: член комиссии Александр Клюкин и начальник управления ЦИК по организации избирательного процесса Елена Орловская. По завершению процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

Путин намерен участвовать в выборах в марте 2018 года как самовыдвиженец.

676 листов документов

Процедура сдачи и приема документов заняла около шести минут. Глава государства прибыл в Центральную избирательную комиссию вместе с представителем группы избирателей, профессором, заслуженным юристом РФ Сергеем Кабышевым, который помог ему передать документы.

В первую очередь сотрудники ЦИК попросили Путина предъявить паспорт. "Пожалуйста", - передал его президент. Пока его данные проверялись, глава государства поинтересовался информационными табло на стенах ЦИК. Представители Центризбиркома пояснили, что на них размещены часы, ведущие отсчет времени до дня выборов президента РФ, причем, по часовому поясу Дальнего Востока, где открываются первые избирательные участки.

Сотрудники ЦИК приняли у Путина заявление о согласии баллотироваться на должность президента РФ, уведомление о представлении документа для регистрации группы избирателей и ее уполномоченных представителей, ходатайство о регистрации группы избирателей, сведения о доходах, об имуществе и о расходах, заявление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Сергей Кабышев передал в электронном виде документы, которые положено предоставить от группы избирателей. В бумажном виде они заняли весьма увесистую стопку - 676 листов. В ЦИК были представлены, в частности, копия паспорта Путина, копия документа об его образовании, справка с основного места работы, протокол собрания группы избирателей, список уполномоченных представителей группы избирателей, доверенность на уполномоченных представителей группы избирателей. Самый большой документ - нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.

"Документы в полном объеме переданы", - заверили представители ЦИК. Они передали Путину два экземпляра подтверждения о приеме документов, которые подписал президент, один экземпляр останется у него, второй - в ЦИК. Также было зафиксировано время окончания приема документов - 13:38 мск.

"Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году", - пожелал представитель ЦИК. "Спасибо большое, и я вас всех тоже поздравляю с наступающим", - ответил Путин.

"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней. Для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

После проверки документов ЦИК, если все в порядке, регистрирует уполномоченных группы, уполномоченных кандидата по финансовым вопросам и дает кандидату право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.