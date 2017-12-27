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В Совфеде заявили, что урегулирование в Донбассе не должно ограничиться обменом пленными

Политика
27 декабря, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

По словам первого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, "хорошо бы, чтобы наши украинские партнеры думали и о том, как вернуть регион к нормальной мирной жизни"

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Процесс мирного урегулирования в Донбассе не должен ограничиваться лишь обменом пленными, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Обмен пленными - это шаг доброй воли с обеих сторон, и очень приятно, что руководители провозглашенных республик Донбасса вняли прямому обращению нашего президента, пошли навстречу киевским властям, и обмен состоялся", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Желательно, чтобы процесс только этим не ограничивался, - продолжал он. - Хорошо бы, чтобы наши украинские партнеры думали и о том, как решить вопросы, по сути, гражданской войной, которая развязана на востоке Украины, о том, как вернуть регион к нормальной мирной жизни".

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе города Горловка прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.

Согласно Минским соглашениям, стороны должны освободить пленных по формуле "всех на всех". До сих пор выполнить этого в полной мере не удается. В течение последних 14 месяцев обмен вообще не проводился.

В середине ноября представитель Киева в Контактной группе Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в проведении широкого обмена. Речь шла о том, чтобы разом освободить 306 человек с украинской стороны и 74 человека со стороны провозглашенных республик. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР и те поддержали инициативу. 25 декабря процедура была окончательно согласована при содействии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Темы
Кризис на Украине Обмен пленными в Донбассе
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