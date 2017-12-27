Крановщица из "Рот фронта" повторно подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты от партии "Российский объединенный трудовой фронт" Наталья Лисицына, которая работает машинистом башенного крана, повторно подала в Центризбирком документы для выдвижения на выборы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

"ЦИК принял новый пакет документов", - сказал представитель пресс-службы.

Изначально Лисицыну выдвинул съезд партии в Петербурге, 23 декабря она подала документы в ЦИК. Спустя два дня комиссия приняла решение об отказе в регистрации уполномоченных партии, так как партия с нарушением сроков уведомила о проведении съезда. Кроме того, Лисицына не представила справку о крупных расходах, аргументировав это тем, что таких трат не было.

По закону уведомление о проведении съезда должно поступить в ЦИК за день, если съезд проходит в Москве, и за три дня, если он проводится в другом регионе. "Рот фронт" проводил съезд в Петербурге, но уведомил ЦИК за два дня. После отказа ЦИК партия провела повторный съезд (уже в Москве) и вновь выдвинула Лисицыну в президенты.

В среду документы в ЦИК подали президент РФ Владимир Путин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, и певица и правозащитница Екатерина Гордон, выдвинутая Партией добрых дел.

Как сообщалось ранее, 18 партий уже провели свои съезды и выдвинули на них кандидатов, еще два съезда - Демократической партии России и Народной партии России - отменились. Также в ЦИК поступили уведомления о проведении 25 собраний в поддержку самовыдвижения кандидатов. Процедуру выдвижения уже полностью прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста, бизнес- омбудсмен Борис Титов, один из основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак. Им ЦИК разрешил открыть избирательный счет, что позволяет начать сбор подписей и изготовление агитационных материалов.