Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, - сказал он. - В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства".

Представитель Кремля, комментируя анонсированный представителем Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Виктором Медведчуком новый этап обмена пленными, заметил, что еще предстоит выяснить, кто имеется в виду. "Работа ведется в целом, поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех", - добавил он. - Безусловно, сам по себе процесс полностью поддерживается в Москве".

Песков заверил, что "в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране". "Конечно, мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан", - заключил он.

Ранее представители сторон подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году все смогли вернуться домой. "Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены, и все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип "всех на всех", - сказал представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Медведчук. На втором этапе, по его словам, "будут освобождены 74 человека, которых разыскивают ДНР и ЛНР, и 29 человек, которые установлены и находятся на территории Донецка и Луганска и которых разыскивает Украина".

В свою очередь в ДНР подчеркнули, что обмен "всех на всех" пока не состоялся. "Он будет возможен только после принятия закона, запрещающего преследование и обеспечивающего амнистию всех лиц, то есть после выполнения пятого пункта минских соглашений", - подчеркнула представитель ДНР Дарья Морозова.

Уголовные дела

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