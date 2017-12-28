Песков: Путин находится в постоянном контакте с главами спецслужб по вопросам антитеррора

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством спецслужб по вопросам борьбы с терроризмом. "Борьба [с терроризмом] продолжается, президент - в постоянной связи с руководством наших соответствующих специальных служб, меры предпринимаются", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что Санкт-Петербург стал уязвимым для террористов городом, Песков заявил: "Такая постановка вопроса некорректна". "Терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире и, к сожалению, это явление, с которым нужно бороться не переставая, в борьбе с которым, конечно же, нужно объединять усилия всех стран мира", - подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что иногда это удается, как в случае передачи спецслужбами США России сведений о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, а иногда нет.

По словам пресс-секретаря, Кремль не считает недоработкой тот факт, что спецслужбы изначально не признали взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Он отметил, что по мере выявления каких-то деталей, они анализируются и докладываются главе государстве. "На основе этих докладов глава государства делает свои заключения", - добавил Песков. Комментируя смену классификации взрыва на теракт, он сказал, что "президент постоянно получает информацию от специальных служб", но не стал раскрывать подробности.

Пресс-секретарь уточнил, что президент назвал произошедшее терактом, так как использовались поражающие элементы. "Дело в том, что там были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае так или иначе террористический акт", - пояснил представитель Кремля. Он считает "неправильным что-то в данном случае рассказывать или комментировать из Кремля" и посоветовал обращаться по данному вопросу к силовым ведомствам.

На вопрос, о каком предотвращенном теракте говорил президент, Песков назвал правильным предположение журналистов, что речь шла о случае с Казанским собором. В середине декабря правоохранительные органы задержали Евгения Ефимова по подозрению в планах устроить теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Песков также сообщил, что Путин приказал ликвидировать тех, кто замышляет теракты на территории РФ. Представители СМИ просили его уточнить, где именно могут ликвидироваться террористы - в России или за ее пределами. "Нет, речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны", - ответил представитель Кремля.

На вопрос не означают ли столь жесткие слова президента повышение опасности новых терактов, Песков заявил: "Они означают жесткое намерение главы государства продолжать последовательные и целенаправленные действия по борьбе с терроризмом".

Ранее 28 декабря глава государства сообщил, что дал указание главе ФСБ при задержании террористов "действовать в рамках закона", но "при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте".

27 декабря в Санкт-Петербурге при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент назвал произошедшее терактом.