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Песков: призывы Навального к "забастовке избирателей" проверят на законность

Политика
28 декабря, 12:40 UTC+3

Кремль никак не будет комментировать заявление Навального о подготовке на 28 января акции протеста

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Призывы блогера Алексея Навального провести так называемую забастовку избирателей в связи с отказом ЦИК допустить его к выборам президента обязательно будут проверены соответствующими ведомствами.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль никак не будет комментировать заявление Навального о подготовке на 28 января акции протеста в рамках "забастовки". "У нас есть соответствующие ведомства, которые подобного рода призывы и намерения проверяют на предмет соответствия законодательству. Нет сомнения, что это будет сделано", - сказал Песков.

ЦИК ранее принял решение отказать в регистрации инициативной группы Навального из-за судимости по статье "Присвоение и растрата", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По закону, граждане РФ приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость избираться не могут.

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