Заслуженный изобретатель РФ из Костромы подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов в четверг подал в Центризбирком РФ документы, необходимые для самовыдвижения на выборы президента России.

Ранее в Костроме состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Михайлова. По закону в собрании должно принять участие не менее 500 человек.

Согласно информации на персональном сайте Михайлова, он является депутатом облдумы, избранным по одномандатному округу. В 2005 - 2007 годах он руководил фракцией "Единой России" в костромском заксобрании, входил в руководство регионального отделения партии. В 2011 году он вышел из партии. В 2008 году Михайлову присвоено звание заслуженного изобретателя РФ, сообщается на сайте.

50 млн на сбор подписей

Также в биографии указано, что Михайлов возглавляет предприятие, специализирующееся на выпуске медицинской продукции. Как сообщил журналистам депутат и предприниматель после подачи документов в ЦИК, совмещать депутатскую деятельность и бизнес ему разрешено, так как он является парламентарием не на освобожденной основе, то есть не получает зарплату.

"Я считаю, для качественного сбора подписей достаточно 50 млн руб. У меня такая сумма есть, это мои личные средства. Я руководитель предприятия, за последние годы у меня доход составляет даже больше этой суммы", - сказал он.

Также Михайлов рассчитывает, что популярность выпускаемой его заводом продукции позволит ему собрать необходимые для регистрации 300 тыс. подписей. "За меня ежемесячно люди голосуют рублем, покупая 500 тыс. изделий, которые мы производим", - заметил он.

Михайлов подчеркнул, что на выборах будет представлять "нищую и вымирающую Россию", живущую за МКАД и границами Санкт-Петербурга.

Процедура выдвижения

При выдвижении самовыдвиженец должен не позднее 7 января лично прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол собрания группы избирателей. ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и, если все в порядке, разрешить кандидату открыть избирательный счет и зарегистрировать уполномоченных.

После выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Самовыдвиженцам для регистрации на выборах президента нужно собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей.

Подача документов для регистрации стала возможной с 27 декабря, этот этап продлится до 31 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Ранее документы для выдвижения в ЦИК уже подали президент РФ Владимир Путин, который намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, бизнес-омбудсмен, глава Партии роста Борис Титов, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и ряд других кандидатов. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский 27 декабря первым из кандидатов сдал в Центризбирком документы для регистрации на выборах.