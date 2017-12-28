Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Мехди Санаи обсудили в четверг подготовку к проведению в Сочи 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога. Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство.

"При обсуждении проблематики сирийского урегулирования основное внимание было уделено вопросам плотного взаимодействия России и Ирана в контексте итогов 8-й международной встречи по Сирии в Астане и в рамках подготовки к проведению в Сочи 29-30 января 2018 года Конгресса сирийского национального диалога", - информировали в МИД.