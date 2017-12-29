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Песков: состояние отношений РФ и США можно отнести к числу главных разочарований года

Политика
29 декабря, 12:33 UTC+3

Владимир Путин неоднократно говорил о готовности выстраивать с США взаимовыгодные отношения, сказал пресс-секретарь президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© EPA/SERGEI KARPUKHIN/POOL

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что состояние отношений РФ и США можно отнести к числу главных разочарований уходящего года.

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"Вполне может [состояние отношений РФ и США считаться главным разочарованием года]", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, тоже не может не вызывать сожаления", - добавил Песков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы выстраивать взаимовыгодные отношения на основе взаимного уважения и взаимного доверия со всеми странами, в том числе странами Европы и США. "Но танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", - заметил представитель Кремля.

"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что в подвисшем состоянии у нас находятся Минские договоренности", - добавил он. Пресс-секретарь российского лидера заметил, что позиция Москвы о том, почему происходит эта пробуксовка, "по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", хорошо известна.

Расследование в США

Песков заявил, что расследование о якобы сговоре ряда должностных лиц США с представителями РФ наносит урон отношениям двух стран. "Мы неоднократно излагали свое мнение по поводу антироссийской истерии, которая раздувается, разжигается и поддерживается в разогретом состоянии в США. Мы по-прежнему пребываем в недоумении в связи с продолжающимися расследованиями. Это конечно внутреннее дело США, но в данном случае, конечно, это наносит урон нашим двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков.

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Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что безрезультатность расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером по поводу подозрений в возможном сговоре помощников республиканца с представителями РФ, выставляет США в неприглядном свете, поэтому расследование лучше не затягивать.

Разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой, направленный на его избрание президентом США.

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