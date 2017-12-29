Полпред президента в СЗФО поручил усилить антитеррористическую безопасность в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поручил губернаторам регионов принять дополнительные меры антитеррористической безопасности на объектах массового посещения в новогодние праздники.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, в пятницу он провел совещание с главами субъектов Северо-Запада, руководителями правоохранительных структур, контрольно- надзорных и силовых ведомств по вопросу обеспечения безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников и каникул. "Особое внимание руководителей правоохранительных органов и специальных служб он акцентировал на необходимости дополнительных мер антитеррористической безопасности в отношении объектов массового посещения, а также транспортной инфраструктуры, энергетики, жизнеобеспечения", - сказали в пресс-службе.

Первоочередной задачей является обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий и гуляний в ночь на 1 и 7 января. "В местах проведения массовых мероприятий необходимо предусмотреть дежурство служб "Скорой помощи", МЧС, полиции, ГИБДД", - передает пресс-служба слова Беглова.

Полпред сказал также о необходимости оперативно устранять возникающие дефекты на энергетических объектах, чтобы люди не оставались надолго без света и тепла. Он поручил усилить готовность аварийных и дежурных бригад в сфере ЖКХ, газораспределительных и электроснабжающих организаций.

На совещании отмечалось, что службы МЧС должны предусмотреть повышенные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и быть готовыми к работе в усиленном режиме в случаях ухудшения погоды, возникновения пожарной угрозы, дорожных заносов. "В дни школьных каникул необходимо принять максимальные меры по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей", - добавил Беглов.

Полпред также отметил, что последнее время участились случаи травматизма при использовании пиротехнических изделий и рекомендовал профильным ведомствам организовать проверки юридических лиц и предприятий, осуществляющих торговлю пиротехникой.