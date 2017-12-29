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Парламент Адыгеи утвердил премьер-министром региона экс-мэра Майкопа Александра Наролина

Политика
29 декабря, 14:20 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 29, декабря. /ТАСС

На сессии парламента в должности вице-премьера Адыгеи также единогласно утверждена Наталья Широкова, исполнявшая обязанности премьер-министра с сентября прошлого года

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МАЙКОП, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Адыгеи на сессии в пятницу тайным голосованием единогласно утвердили в должности премьер-министра республики Александра Наролина, последние пять лет занимавшего пост главы администрации Майкопа.

"Приложу все силы и наработанный мною опыт для эффективного решения задач. Главная из них - это повышение качества жизни населения республики. Приоритеты работы правительства будут расставлены на участии республики в федеральных программах для социальных преобразований, эффективном расходовании бюджетных средств, привлечении инвесторов, развитии туризма", - сказал Наролин, выступая перед депутатами.

Указ о назначении Наролина премьер-министром республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал на сессии парламента.

На сессии парламента в должности вице-премьера Адыгеи также единогласно утверждена Наталья Широкова, исполнявшая обязанности премьер-министра с сентября прошлого года. В структуре нового правительства республики у премьер- министра теперь два заместителя - Вячеслав Сапиев, назначенный на эту должность в феврале, и Наталья Широкова.

Наролин, член партии "Единая Россия", занимал пост мэра Майкопа с 26 мая 2013 года. Имеет два высших образования - выпускник Кубанского сельскохозяйственного института по специальности "Водное хозяйство и мелиорация" и Кубанского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". С июля 2008 года по февраль 2013 года возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Адыгея.

Широкова также имеет два высших образования - выпускница Адыгейского государственного университета по специальности "Математика и информатика" и Московской открытой социальной академии по специальности "Финансы и кредит". Занималась преподавательской деятельностью, с февраля 2007 года занимала руководящие должности в правительстве республики.

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