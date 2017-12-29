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Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения

Политика
29 декабря, 19:19 дата обновления: 29 декабря, 19:35 UTC+3

Закон также вводит в Уголовный кодекс понятие "пропаганда терроризма". Штраф за это преступление составит от 300 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса (УК) РФ о терроризме.

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Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо пожизненным заключением. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы. Как пояснил ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, "одной из целей данных изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт".

По словам сенатора, необходимость поправок "обусловлена высокой общественной опасностью публичного оправдания террористической деятельности, попыток исказить (размыть) или нивелировать суть преступных действий и истинных целей терроризма в любом его проявлении".

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил ТАСС, что "закон устраняет правовые пробелы в системной борьбе с терроризмом, фиксируя ключевую роль вербовщика в деятельности преступного сообщества". "В связи с этим серьезно усиливается ответственность за вербовку или иное вовлечение лиц в совершение хотя бы одного преступления террористического характера. Сегодня максимальная планка наказания для вербовщика составляет 10 лет тюрьмы, закон поднимает ее до пожизненного лишения свободы", - уточнил Клинцевич.

Законом также вводится новое понятие в УК РФ "пропаганда терроризма". За это преступление предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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