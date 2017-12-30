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Посольство РФ в США: препятствий для визита делегации Конгресса в Россию не создавалось

Политика
30 декабря, 3:17 дата обновления: 30 декабря, 4:10 UTC+3

Визы были выданы всем, кроме сенатора Джин Шахин, которая находится в российских санкционных списках, отметили в дипмиссии

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Здание посольства России в Вашингтоне

Здание посольства России в Вашингтоне

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США в Россию, визы были выданы всем, кроме сенатора Джин Шахин. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

"Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными", - говорится в заявлении дипмиссии. В нем отмечается, что все сенаторы и их помощники получили визы, за исключением члена верхней палаты Конгресса демократа Джин Шахин, которая находится в российских санкционных списках, "составленных в качестве ответа" на антироссийские санкции США.

"На самом деле мы предложили различные способы по разрешению этой ситуации, включая заключение соглашения о выдаче виз законодателям из черных списков на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в посольстве.

Там также отметили, что власти РФ выступают за восстановление межпарламентского диалога с США, эти контакты были приостановлены американской стороной.

Российская сторона предложила пути по разрешению этой ситуации, в том числе, взаимное исключение имен из черных списков обеих стран, но США отказались сделать это.

"Говоря в более широком смысле - не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от применения санкций, как наносящего вред метода ведения внешней политики. Зуб за зуб", - резюмировали в посольстве.

Ранее американская газета Politico сообщила, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо отменили свою поездку в Россию после того, как Шахин было отказано в визе. Политики планировали провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества. Шахин ранее решительно поддерживала введение санкций в отношении Москвы, а также включение телеканала RT в составляемые минюстом США списки иностранных агентов.

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