На выборах президента РФ будут развернуты участки для голосования в 14 городах США

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Временные участки для голосования в 14 городах США будут развернуты в ходе предстоящих выборов президента России. Об этом сообщил в выпущенном в пятницу в эфир интервью русскоязычному телеканалу RTVi посол России в США Анатолий Антонов.

"<...> Там, где есть наши генконсульства, будут открыты избирательные участки, об этом будут проинформированы русскоговорящие граждане Российской Федерации - через средства массовой информации. У нас будет опубликована информация на сайтах как наших генконсульств, так и посольства. В 14 городах США будут развернуты мобильные, временные участки, где граждане Российской Федерации могут проголосовать, в том числе в Сан-Франциско", - сказал дипломат. "Единственное - мы будем организовывать это [как] досрочное голосование", - уточнил Антонов.

В Сан-Франциско (штат Калифорния) ранее располагалось генеральное консульство России. Оно было закрыто вместе с торгпредством России в Вашингтоне и его отделением в Нью-Йорке в сентябре по требованию американских властей.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.