Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На выборах президента РФ будут развернуты участки для голосования в 14 городах США

Политика
30 декабря, 3:50 дата обновления: 30 декабря, 4:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

Один из таких участков будет расположен в Сан-Франциско, где власти Штатов закрыли российское генконсульство

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Временные участки для голосования в 14 городах США будут развернуты в ходе предстоящих выборов президента России. Об этом сообщил в выпущенном в пятницу в эфир интервью русскоязычному телеканалу RTVi посол России в США Анатолий Антонов.

Смотрите также
Презентация обновленных комплексов обработки избирательных бюллетеней

Избирательные участки и комиссии на выборах президента РФ. Досье

"<...> Там, где есть наши генконсульства, будут открыты избирательные участки, об этом будут проинформированы русскоговорящие граждане Российской Федерации - через средства массовой информации. У нас будет опубликована информация на сайтах как наших генконсульств, так и посольства. В 14 городах США будут развернуты мобильные, временные участки, где граждане Российской Федерации могут проголосовать, в том числе в Сан-Франциско", - сказал дипломат. "Единственное - мы будем организовывать это [как] досрочное голосование", - уточнил Антонов.

В Сан-Франциско (штат Калифорния) ранее располагалось генеральное консульство России. Оно было закрыто вместе с торгпредством России в Вашингтоне и его отделением в Нью-Йорке в сентябре по требованию американских властей.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
2
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
3
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
Темы дня
Новости партнеров
Реклама