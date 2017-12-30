Посол РФ в США: система защиты прав человека в России соответствует современным реалиям

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Существующая в России система защиты прав человека соответствует современным реалиям. Такое мнение в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVI, которое транслировалось в пятницу, выразил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, "проблема защиты прав человека очень многогранная, она состоит из многих составляющих". "Наверное, в каждой стране есть какие-то аспекты борьбы за права человека, которые надо улучшать", - добавил он.

"И я думаю, что и в Российской Федерации вот эта система, которая у нас сегодня существует, защиты прав человека, она адекватна нынешнему положению дел. Пройдет какое-то время, изменится российское общество. Наверное, потребуется какая-то филигранная настройка этой системы", - сказал глава дипмиссии.