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Посол РФ в США: система защиты прав человека в России соответствует современным реалиям

Политика
30 декабря, 5:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

Анатолий Антонов считает, что в каждой стране есть какие-то аспекты борьбы за права человека, требующие улучшения

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Существующая в России система защиты прав человека соответствует современным реалиям. Такое мнение в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVI, которое транслировалось в пятницу, выразил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, "проблема защиты прав человека очень многогранная, она состоит из многих составляющих". "Наверное, в каждой стране есть какие-то аспекты борьбы за права человека, которые надо улучшать", - добавил он.

"И я думаю, что и в Российской Федерации вот эта система, которая у нас сегодня существует, защиты прав человека, она адекватна нынешнему положению дел. Пройдет какое-то время, изменится российское общество. Наверное, потребуется какая-то филигранная настройка этой системы", - сказал глава дипмиссии.

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