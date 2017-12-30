Шхагошев: ИГ будет брать ответственность за любой теракт ради восстановления своего имиджа

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), потерпев поражение в Сирии, готова взять на себя ответственность за любой теракт, чтобы обеспечить себе рекламу. Такое мнение высказал в субботу журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Как сообщило ранее агентство Reuters, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга.

"ИГ сейчас, когда имидж группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии, будут пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты. Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты", - считает Шхагошев. По его мнению, террористам "это сейчас необходимо для рекламы". "ИГ сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы ни было", - подчеркнул он.

"Для российских правоохранителей важно раскрыть это преступление, важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем", - добавил Шхагошев.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант-холл" на Кондратьевском проспекте в Петербурге возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из них остаются в больницах. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.