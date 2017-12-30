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Путин надеется, что Россия и ФРГ в 2018 году продвинутся в решении международных проблем

Политика
30 декабря, 12:31 дата обновления: 30 декабря, 14:02 UTC+3

Это, по мнению российского лидера, будет отвечать интересам народов двух стран

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и выразил надежду, что в 2018 году РФ и Германия продвинутся в решении актуальных международных проблем. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В поздравлениях с Рождеством и Новым годом Федеральному канцлеру ФРГ А. Меркель и Федеральному президенту ФРГ Ф.-В. Штайнмайеру В. Путин подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы и выразил надежду на то, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, что отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало укреплению безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Путин и Меркель регулярно общаются как по телефону, так и в ходе встреч. В сентябре лидер РФ в телефонном разговоре поздравил канцлера ФРГ с успехом блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг и выразил готовность к продолжению сотрудничества двух стран.

В конце октября состоялся первый рабочий визит в Москву президента Штайнмайера. В ходе прошедших в российской столице переговоров, помимо двусторонней повестки дня, главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и иранской ядерной программы, а также положение дел на Корейском полуострове.

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Новый год и Рождество — 2018
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Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер Путин, Владимир Владимирович
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