Путин в новогоднем поздравлении Макрону пригласил его посетить Россию

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании, направленном французскому лидеру Эмманюэлю Маркону, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога для укрепления связей России и Франции. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Наша встреча в Версале и контакты по телефону позволяли обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные проблемы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с тобой и совместной работы в целях укрепления российско-французских связей. Жду тебя с визитом в России", - говорится в послании.