Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: сотрудничество РФ и Турции поставило заслон на пути террористов на Ближнем Востоке

Политика
30 декабря, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что в уходящем году удалось в полной мере восстановить российско-турецкие отношения и заметно продвинуться в развитии двустороннего сотрудничества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Тесное взаимодействие России и Турции позволило поставить надежный заслон на пути распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта. Об этом говорится в новогоднем поздравлении, которое глава российского государства направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравлении Путин подчеркнул, что в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей.

"Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надежный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта", - говорится в послании.

Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и активной совместной работы по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018 Российско-турецкие отношения
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
2
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
3
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
Темы дня
Новости партнеров
Реклама