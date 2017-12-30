Путин: сотрудничество РФ и Турции поставило заслон на пути террористов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Тесное взаимодействие России и Турции позволило поставить надежный заслон на пути распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта. Об этом говорится в новогоднем поздравлении, которое глава российского государства направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравлении Путин подчеркнул, что в уходящем году удалось не только в полной мере восстановить российско-турецкие отношения, но и заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей.

"Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надежный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта", - говорится в послании.

Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и активной совместной работы по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.