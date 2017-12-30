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Путин надеется на продолжение сотрудничества с Израилем по безопасности на Ближнем Востоке

Политика
30 декабря, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

В поздравлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Новым годом президент РФ отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Новым годом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обращаясь к премьер-министру государства Израиль Б. Нетаньяху, В. Путин отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер. Президент России подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также партнерского взаимодействия в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

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