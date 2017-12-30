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Путин надеется на сотрудничество с Южной Кореей по ситуации на Корейском полуострове

Политика
30 декабря, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Глава государства заявил об успешном развитии дружественных отношений между двумя странами в 2017 году

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину выразил надежду, что страны продолжат наращивать двусторонние связи в интересах мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Как отметили в пресс-службе, в своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что дружественные отношения между РФ и Республикой Корея в 2017 году развивались весьма успешно, "чему в значительной степени способствовали содержательные и конструктивные переговоры, состоявшиеся в Гамбурге и Владивостоке".

"В. Путин выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей на благо народов наших стран, в интересах обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в сообщении.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
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