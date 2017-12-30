Путин пообещал развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания главам Абхазии и Южной Осетии Раулю Хаджимбе и Анатолию Бибилову по случаю наступающего Нового года. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

В поздравлении Хаджимбе Путин отметил, что минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. "Глава российского государства выразил уверенность в том, что совместная работа по построению отношений союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе будет продолжена", - сказано в сообщении.

Обращаясь к президенту Южной Осетии, российский лидер отметил, что в уходящем году странам удалось многое сделать для реализации положений договора о союзничестве и интеграции. Путин выразил уверенность, что "работа по развитию российско-югоосетинских связей во всех областях на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа будет продолжена".