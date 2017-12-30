Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом лидерам стран - участниц СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

"Обращаясь к президенту Азербайджанской Республики И. Г. Алиеву, В. Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Президент России также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских партнерских связей, который, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами", - говорится в сообщении.

В послании президенту Армении Сержу Саргсяну Путин высказал уверенность в том, что страны продолжат развивать союзнические связи и партнерское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности.

Обращаясь к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Путин выразил убежденность в том, что Москва и Минск будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ.

Поздравляя с Новым годом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, российский лидер выразил надежду на дальнейшее успешное стратегическое партнерство стран в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве. В поздравительном послании президенту Киргизии Cооронбаю Жээнбекову глава российского государства отметил, что уходящий год подтвердил прочность российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.

"В поздравлении с Новым годом и Рождеством Христовым президенту Республики Молдова И. Н. Додону президент России высоко оценил усилия молдавского лидера, направленные на развитие отношений между нашими странами, и выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях отвечало бы коренным интересам дружественных народов России и Молдовы, способствовало обеспечению региональной стабильности и безопасности", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Поздравляя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Путин подчеркнул, что отношения стран динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. В послании президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову президент РФ отметил, что в уходящем году удалось многое сделать для укрепления российско-туркменского стратегического партнерства, и высказал уверенность в том, что совместными усилиями будут и далее развиваться взаимовыгодные двусторонние связи во всех сферах. В поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Путин выразил надежду на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства и активное взаимодействие в целях укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

В сообщении кремлевской пресс-службы не упоминается, поздравлял ли Путин украинского президента Петра Порошенко. Киев ранее заявлял о намерении покинуть СНГ, но документально этот шаг пока не оформлен.