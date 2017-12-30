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Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом

Политика
30 декабря, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

В пресс-службе Кремля не уточнили, направлял ли российский президент телеграмму своему украинскому коллеге

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом лидерам стран - участниц СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

"Обращаясь к президенту Азербайджанской Республики И. Г. Алиеву, В. Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Президент России также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских партнерских связей, который, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами", - говорится в сообщении.

В послании президенту Армении Сержу Саргсяну Путин высказал уверенность в том, что страны продолжат развивать союзнические связи и партнерское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности.

Обращаясь к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Путин выразил убежденность в том, что Москва и Минск будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ.

Поздравляя с Новым годом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, российский лидер выразил надежду на дальнейшее успешное стратегическое партнерство стран в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве. В поздравительном послании президенту Киргизии Cооронбаю Жээнбекову глава российского государства отметил, что уходящий год подтвердил прочность российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.

"В поздравлении с Новым годом и Рождеством Христовым президенту Республики Молдова И. Н. Додону президент России высоко оценил усилия молдавского лидера, направленные на развитие отношений между нашими странами, и выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях отвечало бы коренным интересам дружественных народов России и Молдовы, способствовало обеспечению региональной стабильности и безопасности", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Поздравляя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Путин подчеркнул, что отношения стран динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. В послании президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову президент РФ отметил, что в уходящем году удалось многое сделать для укрепления российско-туркменского стратегического партнерства, и высказал уверенность в том, что совместными усилиями будут и далее развиваться взаимовыгодные двусторонние связи во всех сферах. В поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Путин выразил надежду на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства и активное взаимодействие в целях укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

В сообщении кремлевской пресс-службы не упоминается, поздравлял ли Путин украинского президента Петра Порошенко. Киев ранее заявлял о намерении покинуть СНГ, но документально этот шаг пока не оформлен.

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Новый год и Рождество — 2018
Персоны
Додон, Игорь Рахмон, Эмомали Саргсян, Серж Азатович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Порошенко, Петр Алексеевич Мирзиёев, Шавкат Миромонович Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич Жээнбеков, Сооронбай Шарипович Лукашенко, Александр Григорьевич Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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