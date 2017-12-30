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Путин в поздравлении президенту Вьетнама отметил успехи в развитии отношений стран

Политика
30 декабря, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Взаимодействие Москвы и Ханоя, по мнению российского лидера, позволит укрепить мир, стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Вьетнама Чан Дай Куангу и генсеку центрального комитета компартии страны Нгуен Фу Чонгу отметил поступательное развитие отношений двух стран. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Путин также направил поздравительные послания президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу и генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, в которых с удовлетворением отметил поступательное развитие российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Москве и встречи в Дананге (на саммите АТЭС в ноябре этого года - ТАСС), будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, взаимодействия наших стран в целях укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

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