Путин в поздравлении президенту Вьетнама отметил успехи в развитии отношений стран

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Вьетнама Чан Дай Куангу и генсеку центрального комитета компартии страны Нгуен Фу Чонгу отметил поступательное развитие отношений двух стран. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Путин также направил поздравительные послания президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу и генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, в которых с удовлетворением отметил поступательное развитие российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Москве и встречи в Дананге (на саммите АТЭС в ноябре этого года - ТАСС), будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, взаимодействия наших стран в целях укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.