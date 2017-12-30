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МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна

Политика
30 декабря, 13:56 UTC+3

Так в дипведомстве прокомментировали информацию СМИ о том, что российские танкеры якобы несколько раз осуществляли поставки топлива в КНДР

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Здание МИД РФ на Смоленской площади

Здание МИД РФ на Смоленской площади

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия в полном объеме соблюдает санкционный режим, установленный Советом Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МИД РФ в связи с информацией в СМИ о том, что российские танкеры якобы несколько раз осуществляли поставки топлива в КНДР.

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"Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)", - сказали в пресс-службе.

"Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - добавили в министерстве иностранных дел.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники о том, что российские танкеры якобы несколько раз в октябре и ноябре осуществляли поставки топлива Пхуньяну в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. В сообщении отмечается, что агентству не удалось получить подтверждение информации источников о поставках топлива.

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