МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия в полном объеме соблюдает санкционный режим, установленный Советом Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МИД РФ в связи с информацией в СМИ о том, что российские танкеры якобы несколько раз осуществляли поставки топлива в КНДР.

"Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)", - сказали в пресс-службе.

"Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - добавили в министерстве иностранных дел.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники о том, что российские танкеры якобы несколько раз в октябре и ноябре осуществляли поставки топлива Пхуньяну в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. В сообщении отмечается, что агентству не удалось получить подтверждение информации источников о поставках топлива.