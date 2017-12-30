Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё урегулирование в Сирии, а также кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году. Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом, передали наилучшие пожелания народам двух стран и договорились о дальнейших контактах, добавили в пресс-службе.