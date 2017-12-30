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Путин отметил успешное развитие отношений РФ и ЮАР

Политика
30 декабря, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Российский лидер уверен, что председательство африканской республики в БРИКС расширит взаимодействие двух стран

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что 2017 год был успешным для развития отношений России и ЮАР в 2017 году в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Об этом, как сообщила в субботу пресс-служба Кремля, он написал в послании президенту Южно-Африканской Республики Джейкобу Зуме по случаю Рождества и Нового года.

Глава российского государства отметил, что развитию двусторонних связей "в значительной мере способствовали конструктивные и содержательные переговоры в Гамбурге [в рамках "Большой двадцатки"] и Сямэне [на саммите БРИКС]".

Путин выразил уверенность, что предстоящее председательство ЮАР в БРИКС будет способствовать дальнейшей активизации деятельности этого многостороннего объединения, а также расширит возможности взаимодействия Москвы и Претории в решении актуальных международных вопросов.

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