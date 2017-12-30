Инициативная группа выдвинула супругу муфтия Дагестана кандидатом в президенты России

МАХАЧКАЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа граждан, в которую вошли 542 человека, в субботу выдвинула кандидатом в президенты РФ 46-летнюю супругу муфтия Дагестана, главного редактора журнала "Ислам" Айну Гамзатову. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.

"Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты РФ поддержали 542 человека. Собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале", - сказала Камалова, отметив, что уведомление в ЦИК РФ о проведении собрания было направлено 25 декабря.

По ее словам, в инициативную группу вошли, в частности, врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана.

"Все необходимые для регистрации документы в ЦИК будут направлены до 5 января", - добавила собеседница агентства.

Айна Гамзатова - журналист, писатель, общественный и религиозный деятель - родилась 1 октября 1971 года в Махачкале. Имеет два высших образования - филологическое и юридическое. Гамзатова создала и возглавляет крупный медиахолдинг, в состав которого входят как светские СМИ, так исламские. Она соучредитель благотворительного фонда "Путь", а также является главным редактором журнала "Ислам" и советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

О процедуре

Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом, о месте и времени собрания не позднее чем за пять дней до дня его проведения должна быть оповещена ЦИК РФ или избирком региона, где такое собрание проводится.

После проведения собрания группы кандидат не позднее 7 января должен будет лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов, которые комиссия рассматривает в течение пяти дней. В случае положительного решения ЦИК регистрирует уполномоченных группы и дает право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.

Ранее ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет президенту РФ Владимиру Путину, который идет на выборы как самовыдвиженец, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, бизнес-омбудсмену, главе Партии роста Борису Титову, одному из основателей "Яблока" Григорию Явлинскому, выдвинутой "Гражданской инициативой" Ксении Собчак, выдвинутому КПРФ Павлу Грудинину и ряду других кандидатов. Жириновский при этом первым прошел и процедуру регистрации.

Этап выдвижения заканчивается для кандидатов от партий 12 января, для самовыдвиженцев - 7 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.