Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на выборы президента от "Гражданской инициативы", за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей в свою поддержку больше других кандидатов - 3,65 млн рублей. Это следует из сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов пяти кандидатов по состоянию на 27 декабря, которые были опубликованы в субботу на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Ведомство приводит данные о фондах Собчак, лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина, одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена, председателя Партии Роста Бориса Титова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они стали первыми кандидатами, прошедшими процедуру выдвижения и открывшими специальный избирательный счет. У Жириновского, однако, данных о поступлении и расходовании средств нет, но ему и не надо собирать подписи избирателей, так как он выдвинут парламентской партией.

По данным ЦИК, после открытия счета наибольшая сумма поступила в фонд Собчак - 19,4 млн рублей. Из них потрачено было 3,65 млн на финансовое обеспечение сбора подписей.

У Титова в фонде оказалось 10,7 млн рублей, потрачено - 1,8 млн на изготовление агитационной продукции. В фонд Явлинского поступило 10 млн рублей, первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей. У Сурайкина в фонде появилось 350 тыс. рублей, 220 тыс. было потрачено на сбор подписей.

ЦИК разрешил Собчак открыть избирательный счет 26 декабря.