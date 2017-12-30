Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России в субботу признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению блогера Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить", - огласил решение судья.

Верховный суд РФ в субботу рассмотрел иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ. Сам Навальный в суд не явился.

Представитель ЦИК Сергей Сахаров в суде заявил, что отказ в регистрации инициативной группы Навального был выдан на основании комплексного анализа правовых норм. "Навальный имеет судимость за тяжкое преступление, таким образом, он не имеет права быть избранным на пост президента РФ до снятия или погашения судимости", - сказал Сахаров.

Согласно позиции представителей Навального, Конституция РФ определяет принципы допуска к участию в выборах, другие же законодательные акты, на которые ссылается ЦИК, противоречат основному закону и не подлежат исполнению. "Конституция вводит исчерпывающий перечень материально-правовых ограничений и не оставляет законодателю полномочий вводить новые ограничения. Поэтому представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием", - сказал юрист Навального Александр Помазуев.

Представитель прокуратуры указала на наличие у Навального судимости за тяжкое преступление, которая не позволяет ему быть избранным на пост президента России. "ЦИК на законных основаниях отказала в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата Навального", - заключила прокурор.

Навальный неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова поясняла, что Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.