Лавров рассказал, чему научил его президент России

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что сохранять серьезное лицо при фразе "западные партнеры", среди которых есть безнадежно недоговороспособные, он учится у президента России Владимира Путина.

"Безусловно, мы все учимся у президента", - сказал Лавров в интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

"Он [президент] эту фразу также употребляет, - пояснил он. - Считаю, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше".

Министр напомнил журналисту о существующей в русском языке поговорке: "с такими друзьями и врагов не надо".