МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей в Иране из-за протестов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МИД России рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране из-за проходящих в этой стране акций протеста.

"Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США осуждают аресты демонстрантов в Иране. Она призвала все страны "публично поддержать иранский народ и его требования соблюдения основополагающих прав человека и искоренения коррупции".