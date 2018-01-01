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Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развитии РФ

Политика
1 января, 13:13 UTC+3

Глава государства принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет

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© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не мечтает заявить, что абсолютно все задачи, стоящие перед страной, блестяще выполнены. Но хотел бы сказать, что он и его команда достигли максимально возможного результата.

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Глава государства принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет, и ответил на вопросы ведущих о том, какие новости хотел бы узнать.

"У нас ведь Новый год. И в этой связи мы всегда думаем о будущем. А сейчас - и вот в преддверии Нового года, и в ближайшее время - мы и я в том числе, и мои коллеги, мы говорим и будем говорить о будущем страны, о будущем России. О том, чего мы бы хотели добиться, каких высот. К каким высотам поднять страну?" - сказал Путин.

"И, разумеется, я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все. Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает", - признал президент.

И поделился мечтой: "Но мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили, и добились максимального результата, исходя из той ситуации, которая у нас сложилась на момент начала решения задачи и к моменту окончания того времени, которые мы перед собой ставили, формулируя эти цели".

"Вот это было бы очень важным... И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было", - заявил Путин.

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