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Путин и Нетаньяху договорились встретиться и обсудить двусторонние и международные вопросы

Политика
1 января, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

В ходе телефонного разговора лидеры России и Израиля пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году "всего самого доброго"

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре договорились провести встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - сообщил Песков.

"В ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом", - сказал он. "Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - добавил он.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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