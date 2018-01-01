Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ

Политика
1 января, 17:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 1, января. /ТАСС

Кандидатом в президенты Айну Гамзатову выдвинула инициативная группа граждан, в состав которой вошли более 500 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный редактор журнала "Ислам" Айна Гамзатова

Главный редактор журнала "Ислам" Айна Гамзатова

© Алиасхаб Магомедов/NewsTeam/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Главный редактор журнала "Ислам", супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова в понедельник подала в ЦИК РФ документы для выдвижения на выборы президента России. Об этом сообщается на сайте комиссии.

"1 января 2018 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла к рассмотрению документы у Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Президентские выборы в РФ: статистические показатели. Досье

Ранее о подаче документов сообщила пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова. "Процедура подачи документов завершена, все в порядке. Она [Гамзатова] лично подавала документы, их приняли сотрудники рабочей группы во главе с [членом ЦИК РФ] Евгением Шевченко", - сказала Камалова. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось в Махачкале 30 декабря, в нем приняли участие 542 человека.

Теперь ЦИК предстоит принять решение о регистрации уполномоченных группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения Гамзатовой, и о праве на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.

Журналист, писатель, общественный и религиозный деятель Айна Гамзатова родилась 1 октября 1971 года в Махачкале. Имеет два высших образования - филологическое и юридическое. Гамзатова создала и возглавляет крупный медиахолдинг, в состав которого входят как светские, так и исламские СМИ. Она соучредитель благотворительного фонда "Путь", а также является главным редактором журнала "Ислам" и советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Самовыдвиженцы могут подать документы в ЦИК для выдвижения до 7 января, кандидаты от партий - до 12 января. Выборы пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
3
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
4
США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Радиотехнические войска ВКС обнаружили более 600 тыс. воздушных объектов в 2017 году
7
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама