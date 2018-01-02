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Клинцевич: марши в честь Бандеры в Киеве ведут к саморазрушению

Политика
2 января, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 2 января./ТАСС

По словам сенатора, Украина осталась чуть ли не единственной страной в мире, славящей государственных преступников

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 января./ТАСС/. Украина проведением националистических маршей соревнуется с Латвией, уравнявшей в правах фашистов и освободителей, такие мероприятия направлены против будущего страны и ведут к ее саморазрушению. Такое мнение высказал во вторник журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сторонники праворадикальных организаций в понедельник по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры провели митинги и марши в Киеве и других городах страны. В столице шествие в свете факелов по центру города продолжалось менее часа и привлекло около тысячи человек. Его участниками стали сторонники партий "Свобода" и "Правый сектор" (запрещена в РФ), а также организаций "Национальный корпус" и "Конгресс украинских националистов". Они прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко на улице Владимирской через центр Киева до площади Независимости.

"Украина осталась чуть ли не единственной страной в мире, славящей государственных преступников. Теперь она состязается только с Латвией, недавно уравнявшей в правах солдат-освободителей и фашистов. Марш в центре Киева последователей Бандеры - это марш против будущего детей. Короче дороги к саморазрушению просто не существует", - сказал Клинцевич.

Сейм (парламент) Латвии 21 декабря принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем гражданам страны, кто принимал участие в проходивших там боевых действиях в составе регулярных армий как СССР, так и фашистской Германии.

Согласно условиям закона, на такой статус смогут претендовать только те, кто был гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, который в республике считают началом "периода оккупации". На статус участника войны не смогут претендовать местные преимущественно русскоязычные неграждане, а также натурализовавшиеся неграждане (получившие гражданство Латвии путем сдачи специального экзамена на знание государственного латышского языка и истории страны).

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