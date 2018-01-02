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Самовыдвиженец на выборы президента РФ Чухлебов имеет вид на жительство в Финляндии

Политика
2 января, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

По закону кандидат на должность президента не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ЦИК РФ получил из МВД России сведения о наличии у кандидата на пост президента России Александра Чухлебова вида на жительства в Финляндии. Это исключает его участие в избирательной кампании.

"Чухлебов 8 сентября 2014 года в областное управление ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской Республике", - сообщил во вторник на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев, ссылаясь на письмо из МВД.

По закону кандидат на должность президента не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную в поддержку самовыдвижения предпринимателя, лидера движения "Возрождение" Александра Чухлебова.

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