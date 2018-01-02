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Более 40 самовыдвиженцев заявили о намерении баллотироваться в президенты

Политика
2 января, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

От партий в качестве кандидатов выдвинулся 21 человек

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ЦИК РФ получил уведомления о проведении собраний в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов в президенты, их количество больше не увеличится, так как срок подачи уведомлений о собраниях избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата прошел. Об этом сообщила во вторник председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"С 18 декабря по сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 64 субъектов выдвижения - от 21 партии и 43 самовыдвиженцев", - сказала она.

Памфилова отметила, что 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения. О таких мероприятиях надо уведомлять за пять дней, а срок подачи документов для выдвижения для самовыдвиженцев истекает 7 января. "Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы, которые установлены законом, кто не успел - тот не успел", - сказала Памфилова.

Она сообщила также, что 13 партий, выдвинувших кандидатов, успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных, семь кандидатов от партий уже открыли специальные избирательные счета, из них один - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - уже зарегистрирован кандидатом.

Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января, самовыдвиженцев - 7 января.

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