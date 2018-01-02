Отдельные нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Дамаска за сутки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Представители России, Ирана и Турции за прошедшие сутки зафиксировали отдельные нарушения в Восточной Гуте (пригород Дамаска) в Сирии. Об этом во вторник сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"В ходе мониторинга в течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром в Восточной Гуте зафиксированы отдельные нарушения. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что за последние трое суток к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Риджм-Хусейн в провинции Алеппо и Шения в провинции Хомс.

Офицеры ЦПВС доставили более семи тонн продовольствия жителям города Алеппо и населенных пунктов Сальхиях и Бусайр. Ряд поселений провинции Дейр-Эз-Зор обеспечен питьевой водой, сообщили в Центре.

За сутки в свои дома вернулись 164 человека, из них в провинции Хомс - 11 и Дейр-эз-Зор - 153, говорится в сообщении.