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Вокруг посольства РФ в Иране усилили меры безопасности

Политика
3 января, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Отмечается, что внутри посольства также "действуют некоторые ограничения на выезд"

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ТАСС, 3 января. Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности. Об этом сообщили ТАСС в самом диппредставительстве.

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"Местная дипломатическая полиция усилила меры безопасности, - рассказал собеседник агентства. - Вокруг посольства, действительно, наблюдаются усиленные кордоны полиции".

"Внутри посольства действуют некоторые ограничения на выезд", - добавил дипломат.

Ситуацию в Тегеране тем временем он охарактеризовал как "в целом стабильную". "Демонстрации в городе 2 января были, но мы их не видели", - сказал собеседник.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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