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Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом

Политика
3 января, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Угрозы, по мнению сенатора, не способны переубедить Ким Чен Ына

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. США не должно мериться с КНДР размерами ядерной кнопки. Такое мнение высказал в среду журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Думаю, что США как великой державе не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки, к тому же это не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына. Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри - здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить", - сказал сенатор.

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Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына

Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она "больше и она работает".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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