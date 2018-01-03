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Лидер Партии малого бизнеса Сидоров подал в ЦИК документы для выдвижения на выборах

Политика
3 января, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Партия поддержала его кандидатуру на съезде, который прошел 23 декабря

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Председатель Партии малого бизнеса предприниматель Юрий Сидоров, который был выдвинут съездом в качестве кандидата на выборах президента РФ 18 марта, в среду подал документы ЦИК России, передает корреспондент ТАСС.

Сидоров был выдвинут на съезде партии, который прошел 23 декабря.

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При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий - не позднее 12 января.

После выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Сидорову, как кандидату от непарламентской партии, для регистрации на выборах президента необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Предвыборная программа кандидата затрагивает вопросы здравоохранения, сельского хозяйства, науки, образования и национальной безопасности. В частности, кандидат выступает за бесплатную медицинскую помощь и выделение бюджетных средств "на дорогостоящие медикаменты и жизненно важные операции для всех слоев населения". Кроме того, Сидоров предлагает увеличить господдержку для развития фундаментальных исследований и амнистию для осужденных за экономические преступления.

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