Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана

Политика
4 января, 13:10 дата обновления: 4 января, 15:22 UTC+3

Замглавы МИД РФ заявил, что Вашингтон намеренно использует ситуацию в стране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Москва предостерегает Вашингтон от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Смотрите также

Что известно об акциях протеста в Иране

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - подчеркнул он. - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)"

По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость СВПД. "Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД, - указал замглавы МИД. - Это не делает чести нашим американским коллегам".

В этой связи он вновь подчеркнул, что Россия выступает за сохранение ядерной сделки и ее "полное и неуклонное выполнение всеми сторонами, прежде всего США". "Говорю об этом потому, что никаких нареканий к выполнению соглашения иранской стороной нет и быть не может, это неоднократно подтверждалось в докладах генерального директора МАГАТЭ", - продолжил он, напомнив, что достигнутые договоренности являются важным фактором укрепления региональной и глобальной безопасности.

Смотрите также

Слуцкий считает опасными призывы к пересмотру СПВД и угрозы новых санкций США против Ирана

СМИ: Иран направил жалобу в ООН, обвинив США в подстрекательстве к беспорядкам

Макрон считает необходимым усилить давление на Иран

Замминистра, комментируя заявления вице-президента США Майкла Пенса о том, что США нацелены на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, сказал, что США демонстрируют деструктивный подход к СВПД, требуя пересмотра отдельных положений соглашения.

"Все сроки, временные диапазоны и рамки, которые были установлены в СВПД, стали результатом тяжелейших, очень продолжительных переговоров, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Поэтому сейчас произвольно выхватывать из общего пакета только то, что устраивает американцев, и требовать изменений тех положений, которые, по непонятным для нас причинам, американцев не устраивают - подход деструктивный, он может подорвать с трудом сформированную договоренность".

Дипломат назвал деструктивным подходом попытки США "произвольно выхватывать из общего пакета только то, что их устраивает, и требовать изменений тех положений, которые по непонятным для нас причинам американцев не устраивают". "Мы не можем представить себе ситуацию, когда бы в силу пожеланий одного из государств, выработавших в свое время эту сделку, сейчас начнется какая-то корректировка. Такое просто невозможно", - указал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва будет "твердо придерживаться линии на то, что СВПД коррекции не подлежит". "Усилия нужно сосредоточить на его полном выполнении, включая продолжение работы по созданию нормальных условий для ведения бизнеса с Ираном экономическими операторами из разных стран, чему продолжают чинить препятствия США", - заключил он.

Смотрите также

Помощник Трампа выступает за введение дополнительных санкций против Ирана

Генсек ООН призвал не допустить дальнейшего насилия в Иране

Трамп пообещал иранцам поддержку, когда "придет время"

Дипломат, комментируя предложения США созвать заседание СБ ООН по ситуации в Иране, подчеркнул, что внутренние процессы в республике не имеют отношения к уставным функциям СБ ООН. 

"Возвращаясь к теме, которую американские коллеги начали "разогревать" несколько дней назад относительно возможного задействования СБ ООН в связи с происходящим в Иране, напоминаю, что Совет Безопасности - это орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - отметил он. - Внутренние процессы в Иране, как и в любой другой стране, к уставным функциям СБ ООН отношения не имеют". "Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии", - констатировал Рябков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акции протеста в Иране
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США Иран Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе
7
СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама