Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Москва предостерегает Вашингтон от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - подчеркнул он. - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)"

По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость СВПД. "Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД, - указал замглавы МИД. - Это не делает чести нашим американским коллегам".

В этой связи он вновь подчеркнул, что Россия выступает за сохранение ядерной сделки и ее "полное и неуклонное выполнение всеми сторонами, прежде всего США". "Говорю об этом потому, что никаких нареканий к выполнению соглашения иранской стороной нет и быть не может, это неоднократно подтверждалось в докладах генерального директора МАГАТЭ", - продолжил он, напомнив, что достигнутые договоренности являются важным фактором укрепления региональной и глобальной безопасности.

Замминистра, комментируя заявления вице-президента США Майкла Пенса о том, что США нацелены на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, сказал, что США демонстрируют деструктивный подход к СВПД, требуя пересмотра отдельных положений соглашения.

"Все сроки, временные диапазоны и рамки, которые были установлены в СВПД, стали результатом тяжелейших, очень продолжительных переговоров, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Поэтому сейчас произвольно выхватывать из общего пакета только то, что устраивает американцев, и требовать изменений тех положений, которые, по непонятным для нас причинам, американцев не устраивают - подход деструктивный, он может подорвать с трудом сформированную договоренность".

Дипломат назвал деструктивным подходом попытки США "произвольно выхватывать из общего пакета только то, что их устраивает, и требовать изменений тех положений, которые по непонятным для нас причинам американцев не устраивают". "Мы не можем представить себе ситуацию, когда бы в силу пожеланий одного из государств, выработавших в свое время эту сделку, сейчас начнется какая-то корректировка. Такое просто невозможно", - указал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва будет "твердо придерживаться линии на то, что СВПД коррекции не подлежит". "Усилия нужно сосредоточить на его полном выполнении, включая продолжение работы по созданию нормальных условий для ведения бизнеса с Ираном экономическими операторами из разных стран, чему продолжают чинить препятствия США", - заключил он.

Дипломат, комментируя предложения США созвать заседание СБ ООН по ситуации в Иране, подчеркнул, что внутренние процессы в республике не имеют отношения к уставным функциям СБ ООН.

"Возвращаясь к теме, которую американские коллеги начали "разогревать" несколько дней назад относительно возможного задействования СБ ООН в связи с происходящим в Иране, напоминаю, что Совет Безопасности - это орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - отметил он. - Внутренние процессы в Иране, как и в любой другой стране, к уставным функциям СБ ООН отношения не имеют". "Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии", - констатировал Рябков.