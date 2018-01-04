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Самовыдвиженец Яцун подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Политика
4 января, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

По данным СМИ, Андрей Яцун предприниматель, ранее возглавлял региональное отделение партии "Родина" в Челябинской области

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Самовыдвиженец Андрей Яцун в четверг подал в Центризбирком России документы для выдвижения на выборы президента РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.

"Яцун выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Все документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, Яцун предприниматель, ранее он возглавлял региональное отделение партии "Родина" в Челябинской области. Собрание избирателей в поддержку его самовыдвижения прошло в Челябинске.

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По закону самовыдвижение кандидата должно быть поддержано на собрании группы избирателей в количестве не менее 500 человек. Протокол собрания должен быть заверен нотариусом. Затем кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол собрания группы избирателей. Самовыдвиженцы могут подать документы до 7 января включительно, кандидаты от партий - до 12 января. В свою очередь ЦИК проверят полученные документы и направляет запросы в 12 ведомств для проверки указанных кандидатами сведений.

После выдвижения, если документы кандидата в порядке, ЦИК дает ему право открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей. Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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