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Косачев: ООН должна осудить поддержку США антиправительственных мятежей в Иране

Политика
4 января, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Сенатор поддержал позицию постпреда Ирана при ООН, который уже направил официальную жалобу в ООН, обвинив США в "бесстыдном вмешательстве" в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Обещание президента США Дональда Трампа поддержки мятежникам в Иране "когда для этого придет время" является ничем иным, как грубым вмешательством в дела другой страны и заслуживает обсуждения и осуждения в Организации Объединенных наций (ООН). Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Когда президент США обещает мятежникам "огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов, когда для этого придет время" - это, на мой взгляд, как минимум не менее весомый предмет для обсуждения и осуждения в ООН, чем сами иранские волнения", - сказал Косачев.

Он отметил, что поддерживает позицию постпреда Ирана при ООН, который уже направил официальную жалобу в ООН, обвинив США в "бесстыдном вмешательстве" в дела Исламской республики и подстрекательстве к насилию. "На мой взгляд, эта позиция вполне заслуживает поддержки - нельзя делать вид, что, мол, США всегда и до всего есть дела и они имеют право на подобные заявления в поддержку антиправительственных мятежей в других странах. Как представляется, пора уже "мировому подстрекателю" вполне официально дать по рукам", - подчеркнул сенатор.

Противоречивая реакция США

По его мнению, довольно противоречивая реакция США на события в Иране может говорить о том, что изначально не Вашингтон стоит за протестами в иранских городах. "Похоже, он [Вашингтон] сам до конца не понимает, какие именно движущие силы у этих протестов - а они есть и весьма отличаются от тех, что вдохновляли иранскую "улицу" в прошлые годы. Или же в США, напротив, осознают, что происходящее в Иране - не "цветная революция" по аналогии с соседними странами, поскольку протестующими движет отнюдь не желание повернуть страну лицом к Западу", - считает глава международного комитета Совфеда.

Однако, как отмечает Косачев, это "ничуть не мешает Вашингтону предпринимать усиленные попытки "примазаться" к протестам в Иране - не акцентируя внимания на их цели, а просто как шанс "раскачать" неугодный режим - и при этом добиться их максимальной интернационализации". "В частности, анонсировав обсуждение иранских событий на экстренной сессии в ООН, США хотели бы также придать хоть какую-то легитимность собственному откровенному и грубому вмешательству в иранские дела - ибо никак иначе действия Вашингтона назвать нельзя", - уверен парламентарий.

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