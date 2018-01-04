Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин уточнил перечень относящихся к гостайне сведений

Политика
4 января, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Из перечня исключили геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Геопространственная информация по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), полученная с зарубежных и российских гражданских спутников, исключена из перечня сведений, относящихся в РФ к государственной тайне. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в четверг на портале правовых актов.

"[К государственной тайне относятся] геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающие результаты деятельности по дистанционному зондированию Земли (кроме данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения), имеющие важное оборонное или экономическое значение", - говорится в документе, утверждающем вносимые изменения в соответствующий перечень.

Ранее этот пункт не имел исключений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама