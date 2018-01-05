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Более 35 тыс. подписей собрано в поддержку выдвижения Явлинского кандидатом в президенты

Политика
5 января, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Как сообщил руководитель предвыборного штаба Явлинского Николай Рыбаков, сбор подписей идет с опережением графика

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Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 35 тыс. подписей собрано по состоянию на 5 января в поддержку выдвижения основателя партии "Яблоко" и председателя ее федерального политкомитета Григория Явлинского кандидатом на выборы президента. Об этом ТАСС сообщил руководитель предвыборного штаба Явлинского, заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

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"Сбор подписей идет активно, с опережением графика. По состоянию на утро 5 января собрано 35 тыс. 700 подписей, сбор подписей мы ведем в 77 регионах", - сказал он. По словам Рыбакова, сбор подписей начался 26 декабря.

22 декабря съезд "Яблока" выдвинул Явлинского в качестве кандидата на выборах президента РФ. Явлинскому, выдвинутому от непарламентской партии, для регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Выборы президента РФ должны состояться 18 марта 21018 года.

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