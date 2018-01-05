Партия роста собирает подписи в поддержку Титова на выборах в 65 регионах РФ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Партия роста ведет сбор подписей в поддержку выдвинутого на выборы президента РФ председателя партии, бизнес-омбудсмена Бориса Титова силами штабов в 65 регионах страны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе партии.

"Сбор подписей в поддержку Бориса Титова идет полным ходом, задействованы штабы в 65 регионах", - сказал собеседник агентства.

Титову, поскольку он выдвинут на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей.

Самовыдвиженцам для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей, кандидаты от парламентских партий (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) от сбора подписей освобождены.

Ранее сообщалось, что 5 января в Хабаровске заработали первые пункты сбора подписей в поддержку баллотирующегося на новый срок президента России Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец.

Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.