"Коммунисты России" ведут сбор подписей в поддержку Сурайкина на выборах в 51 регионе РФ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" ведет сбор подписей в поддержку своего лидера Максима Сурайкина, выдвинутого на выборы президента РФ, в 51 регионе, уже собрано порядка 13 тыс. подписей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС сам Сурайкин.

"Мы, к счастью, успели перед Новым годом открыть избирательный счет и оплатить изготовление подписных листов, а также зарезервировать средства на нотариальное заверение, потому что по закону каждый сборщик должен быть нотариально заверен", - сказал он.

По словам Сурайкина, сбор подписей начался в 51 регионе. "По моим ощущениям, в районе 13 тыс. подписей уже собрано", - отметил он.

Сурайкин уточнил, что сбор подписей начался за несколько дней перед Новым годом, а затем возобновился 3-4 января, чтобы у партийных активистов была возможность отметить праздник и отдохнуть.

Сурайкину, поскольку он выдвинут на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей, кандидаты от парламентских партий (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) от сбора подписей освобождены.

Ранее сообщалось, что 5 января в Хабаровске заработали первые пункты сбора подписей в поддержку баллотирующегося на новый срок президента России Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.