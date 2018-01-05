Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Коммунисты России" ведут сбор подписей в поддержку Сурайкина на выборах в 51 регионе РФ

Политика
5 января, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Уже собрано порядка 13 тыс. подписей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" ведет сбор подписей в поддержку своего лидера Максима Сурайкина, выдвинутого на выборы президента РФ, в 51 регионе, уже собрано порядка 13 тыс. подписей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС сам Сурайкин.

"Мы, к счастью, успели перед Новым годом открыть избирательный счет и оплатить изготовление подписных листов, а также зарезервировать средства на нотариальное заверение, потому что по закону каждый сборщик должен быть нотариально заверен", - сказал он.

По словам Сурайкина, сбор подписей начался в 51 регионе. "По моим ощущениям, в районе 13 тыс. подписей уже собрано", - отметил он.

Сурайкин уточнил, что сбор подписей начался за несколько дней перед Новым годом, а затем возобновился 3-4 января, чтобы у партийных активистов была возможность отметить праздник и отдохнуть.

Сурайкину, поскольку он выдвинут на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей, кандидаты от парламентских партий (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) от сбора подписей освобождены.

Ранее сообщалось, что 5 января в Хабаровске заработали первые пункты сбора подписей в поддержку баллотирующегося на новый срок президента России Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Сурайкин, Максим Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
4
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
Темы дня
Новости партнеров
Реклама